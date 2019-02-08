У Києві судитимуть посадовця заповідника «Биківнянські могили»



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У заповіднику «Биківнянські могили» вирубали понад 1800 неушкоджених дерев

Через недбалість чиновника державі нанесено збитків на понад 3,6 млн гривень

До Дніпровського районного суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що між заповідником та товариством був укладений договір на видалення зелених насаджень, які втратили здатність виконувати свої корисні, захисні, санітарно-гігієнічні, естетичні функції, є сухостійними та аварійно-небезпечними. Вказаний посадовець мав забезпечити виконання робіт, але не проконтролював дії підрядника, внаслідок чого вирубали понад 1800 неушкоджених дерев», - інформують правоохоронці.

Такі дії спричинили збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

За наслідками проведення досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт щодо посадової особи за ч.2 ст.367 КК України (службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки).

Крім того, під час судового розгляду буде розглянуто цивільний позов прокурора щодо стягнення з обвинуваченого заподіяних територіальній громаді збитків.