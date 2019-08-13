У Києві судитимуть учасника стрілянини біля ресторану (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У квітні цього року група молодиків обстріляла фасад будівлі ресторану на Набережному шосе

Київською місцевою прокуратурою №6 направлено до суду обвинувальний акт щодо учасника стрілянини біля ресторану на Набережному шосе.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Інцидент стався увечері 26 квітня 2019 року. Група чоловіків, знаходячись поблизу входу до ресторану на Набережному шосе, спровокували конфлікт з персоналом, після чого почали нецензурно висловлюватись на адресу охоронців закладу, які зробили їм зауваження. «Продовжуючи протиправні дії, маючи при собі автоматичну та іншу вогнепальну зброю різного калібру, зловмисники здійснили серію пострілів по фасаду будівлі ресторану та втекли з місця події», - розповіли в прокуратурі.

За результатами проведення розслідування стосовно одного підозрюваного до Печерського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. Ще одного підозрюваного у зв’язку із переховуванням від органів слідства, прокуратури та суду оголошено у розшук.

Стосовно інших учасників кримінального правопорушення матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження та вживаються заходи щодо їх встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.