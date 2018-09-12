У Києві трирічна дитина понад годину просиділа у пастці у ліфті



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Фото: Інформатор Ліфт закрився на першому поверсі і не зрушив з місця

У службі з обслуговування ліфтів відмовилися виїжджати на допомогу

У вівторок, 11 вересня, в житловій багатоповерхівці на вулиці Ушакова у Святошинському районі Києва пасажирський ліфт «протримав у заручниках» більше години батька з трирічним сином.

Несправність сталася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами члена правління ОСББ будинку номер 18 Аліни Войтенко, батько з сином зайшли в ліфт на першому поверсі. Після того, як двері закрилися, ліфт не зрушив з місця. Аварійний виклик ліфтера в цьому будинку не працює вже багато років. Батько покликав консьєржку і попросив її викликати ліфтерів по телефону. У службі з обслуговування ліфтів відмовилися виїжджати на допомогу.

Просидівши в ліфті більше 30 хвилин, у дитини почалася істерика і паніка. Батько всіма способами намагався заспокоїти дитину.

Через годину на місце події прибули рятувальники. Стандартним інструментом двері ліфта розвести не вдалося. Вони застосували спеціальне пристосування і звільнили сім'ю з пастки.

Як тільки батько з сином вийшли назовні, ліфт рушив і поїхав на верхній поверх.