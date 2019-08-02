У Києві в аварії загинув відомий український діджей Gabber



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Аварія сталася на проспекті Перемоги біля метро Святошин

1 серпня в аварії загинув українських діджей Олександр Лисогор, відомий як діджей Gabber.

Як пишуть друзі чоловіка, аварія сталася на проспекті Перемоги біля метро Святошин. Чоловік їхав на мотоциклі у своїй смузі, коли його підрізало авто.

Про це розповів у фейсбуці блогер Олександо Барабошко.

«Потрапив в аварію на мотоциклі, злетів, його переїхала машина. Перелом грудей і тазу. Відвезли в операційну. Там і помер», - написав Денис Нічога.

Під псевдонімом Mixmixmaster Gabber він виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі Зелений театр.

Як повідомлялося, 1 серпня вранці на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок.