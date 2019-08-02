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    У Києві в аварії загинув відомий український діджей Gabber

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    У Києві в аварії загинув відомий український діджей Gabber

    Аварія сталася на проспекті Перемоги біля метро Святошин

    1 серпня в аварії загинув українських діджей Олександр Лисогор, відомий як діджей Gabber.

    Як пишуть друзі чоловіка, аварія сталася на проспекті Перемоги біля метро Святошин. Чоловік їхав на мотоциклі у своїй смузі, коли його підрізало авто.

    Про це розповів у фейсбуці блогер Олександо Барабошко. 

    «Потрапив в аварію на мотоциклі, злетів, його переїхала машина. Перелом грудей і тазу. Відвезли в операційну. Там і помер», - написав Денис Нічога. 

    Під псевдонімом Mixmixmaster Gabber він виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі Зелений театр. 

    Як повідомлялося, 1 серпня вранці на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю двох вантажівок.

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