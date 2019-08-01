Смертельна ДТП на Одеській трасі: одна фура на повному ходу в’їхала в іншу (відео)



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ДТП на трасі Київ-Одеса Фото: скріншот відео

Одна вантажівка протаранила іншу, яка стояла на узбіччі

У четвер, 1 серпня, вранці на трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажівок.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«Смертельна ДТП сталася на Одеській трасі за участю двох вантажних автомобілів. Попередньо, одна вантажівка стояла на узбіччі, а інша - на повному ходу в'їхала у її задню частину», - йдеться в повідомленні.

Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 5 липня на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок. Аварія трапилася на 130-му км від Києва.

Як повідомили в поліції, 50-річний водій вантажівки, зупинившись з технічних причин, виїжджав з бокової лінії на автошлях. В цей час у нього ззаду врізався автомобіль «МАН» під керуванням 21-річного чоловіка. В результаті події молодий водій загинув на місці.