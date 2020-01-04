У Києві в орендованій на Новий рік квартирі знайшли тіла двох дівчат



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За неофіційною інформацією. тіла дівчат знайшли, попередньо, на балконі у шафі

У приміщенні квартири на вул.Кирилівській у Києві, орендованій на свята, виявили тіла двох дівчат - місцевих мешканок 2000 та 2003 р.н.

Про це повідомляє відділ комунікаціі поліції Києва

Повідомлення про те, що у приміщенні власної квартири, орендованої на свята, виявлено тіла жіночої статі, надійшло до Подільського управління поліції від місцевої мешканки.

«Особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіла потерпілих будуть направлені на судову-медичну експертизу», - зазначили у поліції.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

ЗМІ пишуть, що тіла дівчат знайшли, попередньо, на балконі у шафі. У однієї начебто були зв’язані ноги. За непідтвердженою інформацією, власниця квартири отримала повідомлення від хлопця, який орендував житло, що виїдуть трохи раніше терміну. Коли жінка приїхала за ключами, виявила трупи.