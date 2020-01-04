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    У Києві в орендованій на Новий рік квартирі знайшли тіла двох дівчат

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    У Києві в орендованій на Новий рік квартирі знайшли тіла двох дівчат

    За неофіційною інформацією. тіла дівчат знайшли, попередньо, на балконі у шафі

    У приміщенні квартири на вул.Кирилівській у Києві, орендованій на свята, виявили тіла двох дівчат - місцевих мешканок 2000 та 2003 р.н.

    Про це повідомляє відділ комунікаціі поліції Києва

    Повідомлення про те, що у приміщенні власної квартири, орендованої на свята, виявлено тіла жіночої статі, надійшло до Подільського управління поліції від місцевої мешканки.

    «Особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіла потерпілих будуть направлені на судову-медичну експертизу», - зазначили у поліції.

    За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

    На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

    ЗМІ пишуть, що тіла дівчат знайшли, попередньо, на балконі у шафі. У однієї начебто були зв’язані ноги. За непідтвердженою інформацією, власниця квартири отримала повідомлення від хлопця, який орендував житло, що виїдуть трохи раніше терміну. Коли жінка приїхала за ключами, виявила трупи.

    свята вбивство житло
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