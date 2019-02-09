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    Новини

    У Києві вдруге за місяць «мінували» психлікарню

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    <p>Розпочато кримінальне провадження</p> <div></div> - У Києві вдруге за місяць «мінували» психлікарню

    Розпочато кримінальне провадження

    Правоохоронці провели перевірку закладу і вибухівки не знайшли

    Невідомий напередодні повідомив про мінування відділення територіального медичного об’єднання  «Психіатрія» у столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

    Анонімне повідомлення про вибуховий пристрій у 17-му відділенні лікарні надійшло ввечері 8 лютого.

    Правоохоронці провели перевірку закладу на наявність вибухівки. Нічого не виявили.

    За фактом неправдивого повідомлення про замінування розпочато кримінальне провадження.

    Менше ніж три тижні тому невідомий повідомляв про вибухівку у тій самій лікарні.

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