У Києві вдруге за місяць «мінували» психлікарню
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Розсилка
Розпочато кримінальне провадження
Правоохоронці провели перевірку закладу і вибухівки не знайшли
Невідомий напередодні повідомив про мінування відділення територіального медичного об’єднання «Психіатрія» у столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
Анонімне повідомлення про вибуховий пристрій у 17-му відділенні лікарні надійшло ввечері 8 лютого.
Правоохоронці провели перевірку закладу на наявність вибухівки. Нічого не виявили.
За фактом неправдивого повідомлення про замінування розпочато кримінальне провадження.
Менше ніж три тижні тому невідомий повідомляв про вибухівку у тій самій лікарні.