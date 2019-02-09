У Києві вдруге за місяць «мінували» психлікарню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розпочато кримінальне провадження

Правоохоронці провели перевірку закладу і вибухівки не знайшли

Невідомий напередодні повідомив про мінування відділення територіального медичного об’єднання «Психіатрія» у столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Анонімне повідомлення про вибуховий пристрій у 17-му відділенні лікарні надійшло ввечері 8 лютого.

Правоохоронці провели перевірку закладу на наявність вибухівки. Нічого не виявили.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування розпочато кримінальне провадження.

Менше ніж три тижні тому невідомий повідомляв про вибухівку у тій самій лікарні.