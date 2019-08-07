У Києві відкриється виставка консервованих людських тіл



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Всесвітньо відома виставка Body Worlds - «Всесвіт тіла» - пройде на ВДНГ

З 31 серпня до 31 жовтня на ВДНГ працюватиме виставка консервованих людських тіл Body Worlds – «Всесвіт тіла».

Експонати створив німецький анатом Ґунтер фон Гаґенс, який у 1970-х роках розробив метод пластинації, який полягає в заміні рідин і жирів тіла на синтетичні полімери. На відміну від муміфікації та бальзамування, такий спосіб дозволяє зберегти тіло чи окремі органи у стані, подібному до «живого»: з мінімальним пошкодженням клітинних структур та рельєфу тканин.

Фон Гаґенс закріплює тіла зі знятою шкірою в різних позах: хтось грає на саксофоні, хтось займається коханням, троє чоловіків сидять за столом і грають у покер. Також він пластинує тварин – це експонати окремої виставки «Тварина навиворіт».

Організатори стверджують, що «Всесвіт тіла» проведуть в Україні вперше, однак пластинати фон Гаґенса вже кілька разів виставляли у Києві, зокрема у 2010 та 2012 роках.

Виставки фон Гаґенса, перша з яких пройшла у 1995 році в Токіо, неодноразово зазнавали критики з етичних позицій, зокрема з боку релігійних громад.

Та автор вважає, що його діяльність «має на меті надихнути людей пильніше слідкувати за своїм здоров’ям та пізнати сховані можливості й межі організму». Зокрема, на виставці порівнюють органи тіла людей, які вели здоровий спосіб життя та тих, хто мав шкідливі звички.

Чимало людей висловлюють бажання передати тіла для пластинації після смерті. Наразі понад 18 тисяч людей зареєструвалися у програмі фон Гаґенса як донори.

На анатомічній виставці у Києві пластифіковані тіла доповнять мультимедійними інсталяціями.

Вхідний квиток коштує 350 гривень у будні та 400 гривень у вихідні. Експозицію розмістять у павільйоні №4.