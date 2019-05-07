У Києві відкрилася зворушлива фотовиставка, присвячена матерям загиблих воїнів (фото, відео)
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У фотопроекті представлено світлини дванадцяти матерів з різних куточків України, які втратили своїх синів під час бойових дій на Донбасі
У Музеї історії Києва напередодні Дня матері відкрилася унікальна фотовиставка «Сильні духом. Мами», на якій представлені портрети матерів загиблих українських воїнів на охопленому війною Донбасі.
Зокрема, у фотопроекті представлено світлини дванадцяти матерів з різних куточків України, які втратили своїх синів під час бойових дій з російським агресором, але продовжують життя та займають активну громадянську позицію. Також на вітринах експозицій — фото сімейних архівів, листи синів своїм матерям з передової, листи-подяки простих українців рідним загиблих героїв. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
«Багато героїнь нашого фотопроекту не дочекалися з війни єдиного сина. Це - нестерпна материнська біль та зранене серце. І вийти з того стану не кожен зможе. Змусити себе щоденно робити щось нове - це справжній подвиг. Він нам підкорився! Серед нас є матері, які кардинально змінили стиль життя і роботу. Хтось був вчителем, а потім став волонтером, а хтось - народив та виховує дітей. Кожна мама — це сильна, мужня та вольова особистість. Ця виставка - найкраща пам’ять про наших героїчних синів, які віддали життя за вільну Україну», - розповіла мати загиблого військовослужбовця ЗС України, учасник та керівник фотопроекту Наталія Дубчак.
Одна з героїнь виставки - Тетяна Тороповська з Києва. Її син Георгій загинув у вересні 2014 року. Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Пані Тетяна — кандидат історичних наук. Раніше викладала у столичних вузах, а після смерті єдиного сина — народила двійнят. Горе її не зламало. Зараз виховує своїх кровинок. Для жінки її малята - справжня втіха, яка дає можливість жити і зберігати світлу пам’ять про сина-захисника.
Серед учасниць фотопроекту й пані Вікторія Яремчук з Кіровоградщини. Її син - молодший сержант Олександр Яремчук - був спецпризначенцем. 24 серпня 2014 року, виконуючи бойові завдання поблизу Савур-Могили, зник безвісті. Для матері — це 5 років пошуків, болю, відчаю та надії. Останні слова сина пані Вікторія пам’ятає добре: «Мамо, я трішки зайнятий. Звільнюся і зателефоную...». Вона вірить, що настане той день, коли знову побачить свого Сашка на порозі рідного дому. Він обійме її, заспокоїть і тихенько промовить: «Матусю, я живий, я повернувся!».
Захід відвідав предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук). Він висловив свою глибоку шану і повагу кожній матері загиблих воїнів, вручив пам’ятні медалі Матері Божої Неустанної Помочі та зазначив, що вони стали матерями Українського народу.
Виставка «Сильні духом. Мами» у Музеї історії Києва працюватиме до 19 травня. Вхід для усіх відвідувачів — вільний.