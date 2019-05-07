У Києві відкрилася зворушлива фотовиставка, присвячена матерям загиблих воїнів (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотовиставка «Сильні духом. Мами» Фото: Прес-служба Міноборони

У фотопроекті представлено світлини дванадцяти матерів з різних куточків України, які втратили своїх синів під час бойових дій на Донбасі

У Музеї історії Києва напередодні Дня матері відкрилася унікальна фотовиставка «Сильні духом. Мами», на якій представлені портрети матерів загиблих українських воїнів на охопленому війною Донбасі.

Зокрема, у фотопроекті представлено світлини дванадцяти матерів з різних куточків України, які втратили своїх синів під час бойових дій з російським агресором, але продовжують життя та займають активну громадянську позицію. Також на вітринах експозицій — фото сімейних архівів, листи синів своїм матерям з передової, листи-подяки простих українців рідним загиблих героїв. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

«Багато героїнь нашого фотопроекту не дочекалися з війни єдиного сина. Це - нестерпна материнська біль та зранене серце. І вийти з того стану не кожен зможе. Змусити себе щоденно робити щось нове - це справжній подвиг. Він нам підкорився! Серед нас є матері, які кардинально змінили стиль життя і роботу. Хтось був вчителем, а потім став волонтером, а хтось - народив та виховує дітей. Кожна мама — це сильна, мужня та вольова особистість. Ця виставка - найкраща пам’ять про наших героїчних синів, які віддали життя за вільну Україну», - розповіла мати загиблого військовослужбовця ЗС України, учасник та керівник фотопроекту Наталія Дубчак.

Одна з героїнь виставки - Тетяна Тороповська з Києва. Її син Георгій загинув у вересні 2014 року. Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Пані Тетяна — кандидат історичних наук. Раніше викладала у столичних вузах, а після смерті єдиного сина — народила двійнят. Горе її не зламало. Зараз виховує своїх кровинок. Для жінки її малята - справжня втіха, яка дає можливість жити і зберігати світлу пам’ять про сина-захисника.

Серед учасниць фотопроекту й пані Вікторія Яремчук з Кіровоградщини. Її син - молодший сержант Олександр Яремчук - був спецпризначенцем. 24 серпня 2014 року, виконуючи бойові завдання поблизу Савур-Могили, зник безвісті. Для матері — це 5 років пошуків, болю, відчаю та надії. Останні слова сина пані Вікторія пам’ятає добре: «Мамо, я трішки зайнятий. Звільнюся і зателефоную...». Вона вірить, що настане той день, коли знову побачить свого Сашка на порозі рідного дому. Він обійме її, заспокоїть і тихенько промовить: «Матусю, я живий, я повернувся!».

Захід відвідав предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук). Він висловив свою глибоку шану і повагу кожній матері загиблих воїнів, вручив пам’ятні медалі Матері Божої Неустанної Помочі та зазначив, що вони стали матерями Українського народу.

Виставка «Сильні духом. Мами» у Музеї історії Києва працюватиме до 19 травня. Вхід для усіх відвідувачів — вільний.

Фотовиставка ініційована Департаментом військового капеланства УГКЦ у рамках проекту духовно-психологічної опіки, підтримки та реабілітації родин загиблих військовослужбовців, а також за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Ветеранське братерство».

Вишукані образи учасницям проекту створили дизайнери Ірина Підліпська, Ольга Бунеску та Лідія Лущик, візажисти Олена Тулапіна та Оксана Мороз. Автором унікальних фотосвітлин проекту являється Мирослава Марциненко.