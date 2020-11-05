У Києві відновлюють подачу електрики: порушника зняли з високовольтної опори
Чоловіка зняли з опори в 20:45 і його життю нічого не загрожу
Про це повідомляє КМДА.
«За інформацією компанії, невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору, розташовану на лівому березі Києва», – йдеться в оприлюдненому в четвер увечері повідомленні.
Зазначається, співробітники ДТЕК «Київські електромережі» і столична поліція оперативно відреагували на ситуацію і виїхали на місце події.
Чоловіка зняли з опори в 20:45 і його життю нічого не загрожує.
Тепер енергетики підключають електрику на лінії за постійною схемою живлення.
Раніше в Київській міськдержадміністрації попереджали про припинення подачі електрики по цій лінії і можливі перебої світла на лівому березі столиці.