У Києві відновлюють подачу електрики: порушника зняли з високовольтної опори

Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, було необхідно знеструмити обладнання, яке живить лівий берег в Києві

Чоловіка зняли з опори в 20:45 і його життю нічого не загрожу

У Києві на лівому березі відновлюють постійну подачу електрики. Її призупиняли через чоловіка, який заліз на високовольтну опору.

Про це повідомляє КМДА.

«За інформацією компанії, невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору, розташовану на лівому березі Києва», – йдеться в оприлюдненому в четвер увечері повідомленні.

Зазначається, співробітники ДТЕК «Київські електромережі» і столична поліція оперативно відреагували на ситуацію і виїхали на місце події.

Чоловіка зняли з опори в 20:45 і його життю нічого не загрожує.

Тепер енергетики підключають електрику на лінії за постійною схемою живлення.

Раніше в Київській міськдержадміністрації попереджали про припинення подачі електрики по цій лінії і можливі перебої світла на лівому березі столиці.