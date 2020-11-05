Невідомий чоловік піднявся на високовольтну електроопору, розташовану на лівому березі, - поліція

У Києві на лівому березі вимкнуть світло для порятунку чоловіка, який піднявся на електроопору.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«За інформацією компанії, невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору, розташовану на лівому березі Києва», – йдеться в оприлюдненому в четвер увечері повідомленні.

Зазначається, співробітники ДТЕК «Київські електромережі» і столична поліція оперативно відреагували на ситуацію і виїхали на місце події.

«Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання, яке живить лівий берег. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у жителів лівого берега столиці. Енергопостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з електроопори», – йдеться в повідомленні.