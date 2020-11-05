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    У Києві на лівому березі вимкнуть світло

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    Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання, яке живить лівий берег, - ДТЕК - У Києві на лівому березі вимкнуть світло
    Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання, яке живить лівий берег, - ДТЕК

    Невідомий чоловік піднявся на високовольтну електроопору, розташовану на лівому березі, - поліція

    У Києві на лівому березі вимкнуть світло для порятунку чоловіка, який піднявся на електроопору.

    Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    «За інформацією компанії, невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж і піднявся на високовольтну електроопору, розташовану на лівому березі Києва», – йдеться в оприлюдненому в четвер увечері повідомленні.

    Зазначається, співробітники ДТЕК «Київські електромережі» і столична поліція оперативно відреагували на ситуацію і виїхали на місце події.

    «Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання, яке живить лівий берег. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у жителів лівого берега столиці. Енергопостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з електроопори», – йдеться в повідомленні.

    Київ електроенергія ДТЕК КМДА поліція чоловік
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