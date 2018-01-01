У Києві викрили кіностудію, яка знімала пропаганду для росЗМІ
- Вчора, 22:16
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Розсилка
Зловмисники періодично виїжджали до Росії, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкціїСлужба безпеки України спільно з прокуратурою Криму припинили діяльність у Києві двох пропагандистів, причетних до проведення інформаційних операцій проти України.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців столиці за завданням російських спецслужб розміщували в мережі антиукраїнські відеоматеріали, що згодом транслювалися російськими ЗМІ.
Згідно з повідомленням, зловмисники періодично виїжджали до Росії, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкції та оплату за виконану роботу.
Зазначається, що студію для зйомок та монтажу відеосюжетів вони облаштували у приватному будинку у Києві.
У відомстві також повідомили, що підготовлені злочинцями відеоматеріали містять заклики до вчинення насильницьких дій проти існуючого конституційного ладу, державної влади, а також виправдовують екстремістські та терористичні дії.