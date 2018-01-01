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    У Києві викрили кіностудію, яка знімала пропаганду для росЗМІ

    Зловмисники періодично виїжджали до Росії, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкції
    Служба безпеки України спільно з прокуратурою Криму припинили діяльність у Києві двох пропагандистів, причетних до проведення інформаційних операцій проти України. Про це повідомила прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців столиці за завданням російських спецслужб розміщували в мережі антиукраїнські відеоматеріали,
    • Вчора, 22:16
    • Розсилка

    Зловмисники періодично виїжджали до Росії, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкції

    Служба безпеки України спільно з прокуратурою Криму припинили діяльність у Києві двох пропагандистів, причетних до проведення інформаційних операцій проти України.

    Про це повідомила прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців столиці за завданням російських спецслужб розміщували в мережі антиукраїнські відеоматеріали, що згодом транслювалися російськими ЗМІ.

    Згідно з повідомленням, зловмисники періодично виїжджали до Росії, де отримували від своїх кураторів відповідні інструкції та оплату за виконану роботу.

    Зазначається, що студію для зйомок та монтажу відеосюжетів вони облаштували у приватному будинку у Києві.

    У відомстві також повідомили, що підготовлені злочинцями відеоматеріали містять заклики до вчинення насильницьких дій проти існуючого конституційного ладу, державної влади, а також виправдовують екстремістські та терористичні дії.

    ЗМІ СБУ Київ пропаганда
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