У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)



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Правоохоронцями виявлено та вилучено мобільні телефони різних моделей марки Apple у кількості понад 860 одиниць Фото: Прокуратура Києва

Під час обшуку у підприємця вилучено телефони, запчастини і спеціальне обладнання на понад 6 млн грн

Столичною прокуратурою спільно зі слідчими фіскальної служби викрито фізичну особу-підприємця, який ухилився від сплати податків шляхом відображення недостовірних даних в податковій звітності про обсяги доходів від реалізації на території міста Києва та інших регіонів країни мобільних телефонів марки Apple та аксесуарів до них, імпортованих з Китаю та США, на адресу підприємств та громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Під час проведення обшуку за місцем здійснення підприємцем своєї діяльності слідчими ДФС виявлено та вилучено мобільні телефони різних моделей марки Apple у кількості понад 860 одиниць, запчастини до мобільних телефонів різних моделей марки Apple у загальній кількості 959 одиниць, у тому числі спеціальне обладнання для складання цих мобільних телефонів, та інші аксесуари на загальну суму понад 6 млн грн», - розповіли в прокуратурі.

Слідством зібрані дані, які свідчать про фальсифіковане виробництво мобільних телефонів Apple із використанням спеціального технічного обладнання та незаконно ввезених деталей до цих товарів марки Apple.

Перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, підприємець свідомо занижував обсяги реальних доходів, які складали орієнтовно близько 5 млн грн щомісячно, хоча до органів ДФС подавав річні податкові декларації із недостовірними даними про отримання річного доходу на суми, що не перевищували 1 млн грн.

На даний час слідство триває, призначено судові експертизи та проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.