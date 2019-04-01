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    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)

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    Правоохоронцями&nbsp;виявлено та вилучено мобільні телефони різних моделей марки Apple у кількості понад 860 одиниць - У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    Правоохоронцями виявлено та вилучено мобільні телефони різних моделей марки Apple у кількості понад 860 одиниць
    Фото: Прокуратура Києва

    Під час обшуку у підприємця вилучено телефони, запчастини і спеціальне обладнання на понад 6 млн грн

    Столичною прокуратурою спільно зі слідчими фіскальної служби викрито фізичну особу-підприємця, який ухилився від сплати податків шляхом відображення недостовірних даних в податковій звітності про обсяги доходів від реалізації на території міста Києва та інших регіонів країни мобільних телефонів марки Apple та аксесуарів до них, імпортованих з Китаю та США, на адресу підприємств та громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Під час проведення обшуку за місцем здійснення підприємцем своєї діяльності слідчими ДФС виявлено та вилучено мобільні телефони різних моделей марки Apple у кількості понад 860 одиниць, запчастини до мобільних телефонів різних моделей марки Apple у загальній кількості 959 одиниць, у тому числі спеціальне обладнання для складання цих мобільних телефонів, та інші аксесуари на загальну суму понад 6 млн грн», - розповіли в прокуратурі.

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    Слідством зібрані дані, які свідчать про фальсифіковане виробництво мобільних телефонів Apple із використанням спеціального технічного обладнання та незаконно ввезених деталей до цих товарів марки Apple.

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    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)
    У Києві викрито фальсифіковане виробництво телефонів Apple та їх продаж (фото)

    Перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, підприємець свідомо занижував обсяги реальних доходів, які складали орієнтовно близько 5 млн грн щомісячно, хоча до органів ДФС подавав річні податкові декларації із недостовірними даними про отримання річного доходу на суми, що не перевищували 1 млн грн.

    На даний час слідство триває, призначено судові експертизи та проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

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