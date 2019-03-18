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    У Києві виявили три снаряди

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    У Києві виявили три снаряди

    Піротехніками боєприпаси було знищено на полігоні

    У неділю, 17 березня, у Києві піротехніки виявили та знищили три боєприпаси часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    До оперативно-координаційного центру столичних рятувальників надійшло повідомлення про те, що у Деснянському районі столиці на відкритій території неподалік від вул. Космонавта Волкова громадяни виявили підозрілі предмети. На місце події негайно прибули піротехніки, які виявили 2 артилерійських снаряди Д-76 мм часів Другої світової війни.

    Того ж дня до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Оболонському районі у лісі неподалік від Південної дороги, що в Пущі-Водиці, перехожі виявили підозрілий предмет. По прибуттю на місце події працівники піротехнічного підрозділу виявили артилерійський снаряд Д-45 мм.

    Усі виявлені боєприпаси часів Другої світової війни.

    Групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

    Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 173 одиниці різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

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