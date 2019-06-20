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    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)

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    Культурно-освітній фестиваль WorldRefugeeDay у Києві - У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    Культурно-освітній фестиваль WorldRefugeeDay у Києві
    Фото: Укрінформ

    Захід проходить у парку імені Шевченка

    У Києві до Всесвітнього дня біженця проходить культурно-освітній фестиваль WorldRefugeeDay. Захід триває у столичному парку імені Шевченка.

    «Це насправді не зовсім фестиваль культур, тому що біженці тут у нас не з усіх країн світу, які могли б бути представлені просто на етнічному фестивалі. Але це спроба звернути увагу пересічних громадян до питання біженців», - зазначила співорганізаторка заходу Наталія Гуржій.

    Відвідувачі заходу зможуть оглянути виставку картин, послухати лекції самих біженців про їхні країни походження, послухати музику ангольського колективу, відвідати виставку етнічних костюмів, а також долучитись до різних майстер-класів, серед яких, зокрема, бісероплетіння, мехенді, розпис сумок та кавова церемонія.

    Також для всіх охочих попрактикуватись у володінні іноземними мовами організатори заходу влаштували speaking club просто неба.

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    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)
    У Києві влаштували фестиваль до Всесвітнього дня біженця (фото)

    Нагадаємо, 20 червня з ініціативи ООН щороку відзначається Всесвітній день біженців.

    Як повідомлялося, кількість біженців у світі минулого року склала понад 70 млн осіб. 

    Джерело: Укрінформ

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