У Києві власників квартир у багатоповерхівках виключили з платників земельного податку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українським законодавством і досі не визначено механізм передачі земель у власність або постійне користування співвласникам багатоквартирного будинків

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві».

Відповідним рішенням столична влада виключила власників квартир у багатоповерхівках з платників земельного податку. Це усуне юридичну невизначеність та зніме соціальну напругу серед мешканців столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Торік, під час внесення змін до рішення Київради про місцеві податки і збори, міська влада зобов’язала мешканців багатоквартирних будинків сплачувати земельний податок на неоформлені ділянки в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки. Це мало стимулювати киян робити правовстановлюючі документи на право користування ділянкою. Однак українським законодавством і досі не визначено механізм передачі земель у власність або постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку. Відтак оформити ділянку сьогодні неможливо.

«Таким чином люди залишилися заручниками ситуації. З одного боку земля не передана ЖБК та ОСББ у власність чи користування, бо немає законодавчого механізму. А з іншого, відповідно до нашого положення, вони мають сплачувати 3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Тому сьогодні вкрай важливо врегулювати ситуацію та зняти соціальну напругу», – зазначив ініціатор рішення, депутат Київради Ігор Опадчий.

Відтак, ставка земельного податку за земельні ділянки не розповсюджується на ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності жителів багатоквартирного будинку.

Відповідне рішення підтримало 83 депутати Київради.