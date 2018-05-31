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    У Києві водій Honda спровокував ДТП з постраждалими, кинув авто і втік (відео)

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    ДТП на проспекті Перемоги - У Києві водій Honda спровокував ДТП з постраждалими, кинув авто і втік (відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП на проспекті Перемоги

    Свідки ДТП зловили і затримали водія Honda

    У ніч на четвер, 31 травня, в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: Skoda Octavia протаранила Honda Civic.

    Аварія трапилася близько 1:40, повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, Skoda їхала по проспекту Перемоги в бік станції метро «Шулявська», а Honda намагалася перетнути проспект в недозволеному місці. Проїжджаючи через всі смуги в сторону заїзду на Повітрофлотський шляхопровід, сталася сутичка.

    Винуватець аварії, кинувши свій автомобіль, зник з місця ДТП. За ним погналися свідки. Чоловік забіг в офіс, який знаходиться неподалік. Через деякий час патрульним вдалося затримати чоловіка. Попередньо, він знаходився в нетверезому стані.

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    У Києві водій Honda спровокував ДТП з постраждалими, кинув авто і втік (відео)
    У Києві водій Honda спровокував ДТП з постраждалими, кинув авто і втік (відео)
    У Києві водій Honda спровокував ДТП з постраждалими, кинув авто і втік (відео)
    У Києві водій Honda спровокував ДТП з постраждалими, кинув авто і втік (відео)
    У Києві водій Honda спровокував ДТП з постраждалими, кинув авто і втік (відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждав пасажир Octavia - молодий хлопець. Його госпіталізували в лікарню. Крім цього, до медиків звернувся і драйвер Skoda. Однак йому госпіталізація не знадобилася.

    Усередині «Хонди» було знайдено посвідчення водія затриманого чоловіка. Чому Civic поїхав прямо і чи був водій п'яний - встановить слідство.

    На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і дві карети «швидкої».

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