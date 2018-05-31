У Києві водій Honda спровокував ДТП з постраждалими, кинув авто і втік (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор ДТП на проспекті Перемоги

Свідки ДТП зловили і затримали водія Honda

У ніч на четвер, 31 травня, в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП з постраждалими: Skoda Octavia протаранила Honda Civic.

Аварія трапилася близько 1:40, повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, Skoda їхала по проспекту Перемоги в бік станції метро «Шулявська», а Honda намагалася перетнути проспект в недозволеному місці. Проїжджаючи через всі смуги в сторону заїзду на Повітрофлотський шляхопровід, сталася сутичка.

Винуватець аварії, кинувши свій автомобіль, зник з місця ДТП. За ним погналися свідки. Чоловік забіг в офіс, який знаходиться неподалік. Через деякий час патрульним вдалося затримати чоловіка. Попередньо, він знаходився в нетверезому стані.

В результаті аварії постраждав пасажир Octavia - молодий хлопець. Його госпіталізували в лікарню. Крім цього, до медиків звернувся і драйвер Skoda. Однак йому госпіталізація не знадобилася.

Усередині «Хонди» було знайдено посвідчення водія затриманого чоловіка. Чому Civic поїхав прямо і чи був водій п'яний - встановить слідство.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і дві карети «швидкої».