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    У Києві водій помер за кермом пасажирського автобуса

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    У Києві водій помер за кермом пасажирського автобуса

    Водій встиг зупинити транспорт і врятувати пасажирів

    У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській помер водій автобуса, що слідував по маршруту №7.

    Про це в середу, 30 травня, повідомляється у групі  dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook.

    Відзначається, що перед смертю чоловік встиг зупинити автобус на дорозі.

    «Смертельна ДТП в Києві: на ходу помер водій автобуса... Встиг зупинити транспорт», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у середу, 30 травня, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП - на світлофорі зіткнулися три автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

     

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