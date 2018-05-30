У Києві водій помер за кермом пасажирського автобуса
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Водій встиг зупинити транспорт і врятувати пасажирів
У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській помер водій автобуса, що слідував по маршруту №7.
Про це в середу, 30 травня, повідомляється у групі dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook.
Відзначається, що перед смертю чоловік встиг зупинити автобус на дорозі.
«Смертельна ДТП в Києві: на ходу помер водій автобуса... Встиг зупинити транспорт», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у середу, 30 травня, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП - на світлофорі зіткнулися три автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.