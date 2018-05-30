На світлофорі у Києві зіткнулися три автомобілі
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ДТП у Голосіївському районі
ДТП сталася на перетині Голосіївського проспекту і вул. М. Стельмаха
У середу, 30 травня, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП.
Аварія трапилася на перетині Голосіївського проспекту і вул. М. Стельмаха. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На світлофорі зіткнулися три автомобілі.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
На місці працює поліція.
Як повідомлялося, вихідними у Києві екс-депутат напідпитку катався вулицями міста.
Упродовж святкових днів поліцейські Київщини, які відповідають за безпеку дорожнього руху, відсторонили від керування транспортними засобами 52 водії, які знаходились у стані алкогольного сп’яніння.