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    На світлофорі у Києві зіткнулися три автомобілі

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    ДТП у Голосіївському районі - На світлофорі у Києві зіткнулися три автомобілі
    ДТП у Голосіївському районі

    ДТП сталася на перетині Голосіївського проспекту і вул. М. Стельмаха

    У середу, 30 травня, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП.

    Аварія трапилася на перетині Голосіївського проспекту і вул. М. Стельмаха. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На світлофорі зіткнулися три автомобілі.

    На щастя, обійшлося без постраждалих.

    На місці працює поліція.

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    На світлофорі у Києві зіткнулися три автомобілі
    На світлофорі у Києві зіткнулися три автомобілі
    На світлофорі у Києві зіткнулися три автомобілі

    Як повідомлялося, вихідними у Києві екс-депутат напідпитку катався вулицями міста. 

    Упродовж святкових днів поліцейські Київщини, які відповідають за безпеку дорожнього руху, відсторонили від керування транспортними засобами 52 водії, які знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

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