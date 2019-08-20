У Києві водій застрелив собаку жінки, яка переходила дорогу по «зебрі»



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Посеред дороги стався конфлікт між водієм і пішоходом

У вівторок, 20 серпня, в Дніпровському районі столиці стався конфлікт між пішоходом і водієм. Другий вирішив закінчити суперечку, вдавшись до використання пістолета.

Про це повідомляє Інформатор.

Свідки стверджують, що близько 13:00 жінка з коляскою і собакою переходила дорогу на перетині вулиць Празької та Алматинської. Попередньо, пішохід почала рух по переходу і після цього виник конфлікт з водієм автомобіля, який проїжджав повз. Невідомо, що саме стало причиною агресії чоловіки, але він дістав пістолет і вистрілив у таксу.

Фармацевт з найближчої аптеки намагалася допомогти собаці, але куля потрапила в область голови і собака померла. Також медик стежила за станом здоров'я господині собаки, яка після події скаржилася на біль в серці.

Стрілок з місця пригоди зник.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, але жінка вирішила не писати заяву.