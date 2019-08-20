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    У Києві водій застрелив собаку жінки, яка переходила дорогу по «зебрі»

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    У Києві водій застрелив собаку жінки, яка переходила дорогу по «зебрі»

    Посеред дороги стався конфлікт між водієм і пішоходом

    У вівторок, 20 серпня, в Дніпровському районі столиці стався конфлікт між пішоходом і водієм. Другий вирішив закінчити суперечку, вдавшись до використання пістолета.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Свідки стверджують, що близько 13:00 жінка з коляскою і собакою переходила дорогу на перетині вулиць Празької та Алматинської. Попередньо, пішохід почала рух по переходу і після цього виник конфлікт з водієм автомобіля, який проїжджав повз. Невідомо, що саме стало причиною агресії чоловіки, але він дістав пістолет і вистрілив у таксу.

    Фармацевт з найближчої аптеки намагалася допомогти собаці, але куля потрапила в область голови і собака померла. Також медик стежила за станом здоров'я господині собаки, яка після події скаржилася на біль в серці.

    Стрілок з місця пригоди зник.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу, але жінка вирішила не писати заяву.

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