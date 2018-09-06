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    Новини

    У Києві вранці впав вертоліт, двоє постраждалих

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    У Києві вранці впав вертоліт, двоє постраждалих

    Попередньо відомо, що вертоліт - цивільний і належить приватній фірмі

    На Трухановому острові у Києві впав вертоліт, постраждали двоє людей, яких госпіталізовують. Про це повідомляє прес-служба столичного управління поліції.

    «Інформація про падіння вертольота на Трухановому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 7:22», - повідомили у відомстві.

    На місце події відразу направили наряди поліції, рятувальників та лікарів. 

    «У результаті падіння двоє осіб отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовують. Інформація про стан їх здоров‘я уточнюється», - додали у поліції.

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    У Києві вранці впав вертоліт, двоє постраждалих
    У Києві вранці впав вертоліт, двоє постраждалих

    Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події.

    Попередньо відомо, що вертоліт - цивільний і належить приватній фірмі, вказали правоохоронці.

    Поліцейські встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

     

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