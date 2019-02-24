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    У Києві вшанували пам’ять опозиційного російського політика Бориса Нємцова

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    <p>Акцію підтримали ветерани</p> <div></div> - У Києві вшанували пам’ять опозиційного російського політика Бориса Нємцова

    Акцію підтримали ветерани

    Фото: Радіо Свобода

    Акцію ініціювали представники громадської організації «Інститут національної політики»

    24 лютого в Києві на майдані Незалежності відбувся пікет на вшанування пам’яті російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого 27 лютого 2015 року у столиці Росії. Акцію ініціювали представники громадської організації «Інститут національної політики» за підтримки ветеранів бойових дій на сході України. До пікету долучились близько десятка осіб.

    У розмові з Радіо Свобода керівник організації «Інститут національної політики» Юрій Шуліпа зазначив, що Борис Нємцов був не лише російським політиком, а й політиком українським і «щирим другом України».

    «Борис Нємцов підтримував Україну, захищав її інтереси у середовищі російських та європейських політиків і вважав, що Україна є невід’ємною частиною Європи», – наголосив Шуліпа.

    Борис Нємцов, один з лідерів російської опозиції до нинішнього президента Росії Володимира Путіна, був убитий у Москви біля стін Кремля 27 лютого 2015 року.

    Громадська організація «Інститут національної політики» заснована у лютому 2018 року, до її роботи долучилися політичні емігранти з Росії, опозиційні російські політики і науковці.

    Свобода політика Борис Нємцов
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