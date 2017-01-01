У Києві встановлять вісім меморіальних дощок видатним українцям
- Сьогодні, 16:59
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Витрати, пов᾽язані з виготовленням та встановленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за позабюджетні кошти
У столиці встановлять вісім меморіальних дощок для вшанування пам’яті видатних українців: флотоводця, громадського діяча, українського тренера, спортсменів, Героїв АТО, учасника бойових дій і ветерана Другої світової війни.
Таке рішення затверджене розпорядженням КМДА згідно з відповідним поданням Комісії з питань встановлення пам’ятних знаків у Києві, повідомляє «Главком».
Зокрема, меморіальні дошки встановлять на честь:
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- видатного флотоводця та громадського діяча Володимира Безкоровайного (на фасаді будинку на вул. Зоологічній, 6-В);
- видатного українського тренера Семена Колчинського (на вул. Пилипа Орлика, 15);
- почесного енергетика України Віктора Микитася (на вул. Пушкінській, 27);
- видатних спортсменів із боротьби Олександра Колчинського та Євгена Бусловича (на б-рі Т. Шевченка, 21);
- захисника України, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції, Олексія Горая (на фасаді середньої загальноосвітньої школи І-III ступенів № 126, на вул. Празькій, 14);
- захисника України, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції, Ярослава Комарова (на просп. Оболонському, 16-Є);
- учасника бойових дій та ветерана Другої світової війни Григорія Амбарцумяна (на вул. Пушкінській, 8).