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    У Києві встановлять вісім меморіальних дощок видатним українцям

    Витрати, пов᾽язані з виготовленням та встановленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за позабюджетні кошти
    У столиці встановлять вісім меморіальних дощок для вшанування пам’яті видатних українців: флотоводця, громадського діяча, українського тренера, спортсменів, Героїв АТО, учасника бойових дій і ветерана Другої світової війни. Таке рішення затверджене розпорядженням КМДА згідно з відповідним поданням Комісії з питань встановлення
    • Сьогодні, 16:59
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    Витрати, пов᾽язані з виготовленням та встановленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за позабюджетні кошти

    У столиці встановлять вісім меморіальних дощок для вшанування пам’яті видатних українців: флотоводця, громадського діяча, українського тренера, спортсменів, Героїв АТО, учасника бойових дій і ветерана Другої світової війни.

    Таке рішення затверджене розпорядженням КМДА згідно з відповідним поданням Комісії з питань встановлення пам’ятних знаків у  Києві, повідомляє «Главком».

    Зокрема, меморіальні дошки встановлять на честь:

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    • видатного флотоводця та громадського діяча Володимира Безкоровайного (на фасаді будинку на вул. Зоологічній, 6-В);
    • видатного українського тренера Семена Колчинського (на вул. Пилипа Орлика, 15);
    • почесного енергетика України Віктора Микитася (на вул. Пушкінській, 27);
    • видатних спортсменів із боротьби Олександра Колчинського та Євгена Бусловича (на б-рі Т. Шевченка, 21);
    • захисника України, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції, Олексія Горая (на фасаді середньої загальноосвітньої школи І-III ступенів № 126, на вул. Празькій, 14);
    • захисника України, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції, Ярослава Комарова (на просп. Оболонському, 16-Є);
    • учасника бойових дій та ветерана Другої світової війни Григорія Амбарцумяна (на вул. Пушкінській, 8).
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