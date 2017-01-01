У Києві встановлять вісім меморіальних дощок видатним українцям

Витрати, пов᾽язані з виготовленням та встановленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за позабюджетні кошти

У столиці встановлять вісім меморіальних дощок для вшанування пам’яті видатних українців: флотоводця, громадського діяча, українського тренера, спортсменів, Героїв АТО, учасника бойових дій і ветерана Другої світової війни. Таке рішення затверджене розпорядженням КМДА згідно з відповідним поданням Комісії з питань встановлення