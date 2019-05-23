У Києві ярмарки: де дешевше купити продукти для борщу (адреси)



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Сьогодні продуктові ярмарки відбудуться у шести районах Києва

У четвер, 23 травня, для більш повного задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції у столиці будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

До слова, в Україні за рік вартість борщу з м’ясом зросла на 38,8 грн. Як повідомив керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, ця страва, станом на травень 2019 року, обходиться в середньому в 133,1 грн, тоді як минулого року коштувала 94,3 грн.

Також за рік вартість вегетаріанського борщу зросла у 2,4 раза, або на 29,4 грн. Ця страва на початку травня 2019 року обходиться в 50,4 грн, тоді як минулого року коштувала 21 грн.