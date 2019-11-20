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    У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції: зачинено ресторан готелю

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    У Києві зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції: зачинено ресторан готелю

    Держпродспоживслужба направила лист до райуправління поліції

    У Києві зареєстровано п'ять випадків гострої кишкової інфекції серед студентів.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби.

    Так, повідомляється, що отруєння можливо пов'язані з їжею в ресторані одного зі столичних готелів.

    Наголошується, що посадові особи служби провели інспекцію, яка встановила порушення вимог Закону про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів, а саме: не подано відомості про проведення держреєстрації потужності оператора ринку; потужність не підтримується в чистоті; частково пошкоджено покриття стін і підлоги в приміщенні роздавальної; не забезпечено розміщення харчових відходів у закритих контейнерах, сконструйованих так, щоб забезпечити максимальний рівень захисту.

    Станом на 19 листопада розпорядчими документами столичного главку Держпродспоживслужби припинена діяльність з обігу харчових продуктів в готельному комплексі у зв'язку з недотриманням оператором ринку законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів.

    отруєння ресторан
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