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    У Києві закривається один із найстаріших кінотеатрів міста

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    У Києві закривається один із найстаріших кінотеатрів міста

    Причина закриття кінотеатру «Україна» наразі невідома

    На вулиці Архітектора Городецького у центрі Києва закривається кінотеатр «Україна».

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник Кирило Марікуца.

    «…Отримав інформацію що усі наші покази скасовані, а кінотеатр закривається. Тимчасово чи назавжди — ніхто не каже», - написав він.

    KyivMusicFilm декілька років тісно співпрацював з кінотеатром «Україна», зазначив Марікуца.

    «Саме в ньому відбувалась прем'єра у фільму «Тіні забутих предків» 4 вересня 1965 року», - нагадав він.

    За його словами, є ймовірність що кінотеатр «Україна» «приєднається до низки столичних кінотеатрів приватизованих в нульових і зачинених: «Дружба», «Орбіта» і т.д.».

    «Жаль, якщо це правда і на його місці з'явиться ТЦ», - додав він.

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