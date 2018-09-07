У Києві закривається один із найстаріших кінотеатрів міста



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Причина закриття кінотеатру «Україна» наразі невідома

На вулиці Архітектора Городецького у центрі Києва закривається кінотеатр «Україна».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник Кирило Марікуца.

«…Отримав інформацію що усі наші покази скасовані, а кінотеатр закривається. Тимчасово чи назавжди — ніхто не каже», - написав він.

KyivMusicFilm декілька років тісно співпрацював з кінотеатром «Україна», зазначив Марікуца.

«Саме в ньому відбувалась прем'єра у фільму «Тіні забутих предків» 4 вересня 1965 року», - нагадав він.

За його словами, є ймовірність що кінотеатр «Україна» «приєднається до низки столичних кінотеатрів приватизованих в нульових і зачинених: «Дружба», «Орбіта» і т.д.».

«Жаль, якщо це правда і на його місці з'явиться ТЦ», - додав він.