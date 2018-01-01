У Києві запрацював електронний сервіс пайової участі

Електронна система «Пайова участь»

Із 1 січня 2018 року громадянам і забудовникам стало набагато зручніше укласти договір пайової участі. Так, за допомогою електронного сервісу «Пайова участь» замовник може подати документи в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису на кожен поданий документ онлайн через субвеб-сторінку Департаменту економіки та



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Електронна система «Пайова участь»

Із 1 січня 2018 року громадянам і забудовникам стало набагато зручніше укласти договір пайової участі. Так, за допомогою електронного сервісу «Пайова участь» замовник може подати документи в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису на кожен поданий документ онлайн через субвеб-сторінку Департаменту економіки та інвестицій, розділ «Пайова участь».

Про це інформують у зазначеному у.Департаменті економіки та інвестицій, повідомляє «Главком».

Запроваджена електронна система автоматизувала наступні процеси: подача звернення та підписання договору зі сплати пайової участі, створення заяви на отримання довідки про сплату пайової участі та звернення на зміну умов договору.

Новий електронний сервіс заощаджує час громадян і створює сприятливі умови для інвесторів та забудовників.

Електронна система «Пайова участь» впроваджена Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відповідає стратегічним завданням Концепції Kyiv Smart City 2020.