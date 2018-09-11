У Києві затримали чоловіка та жінку, які з ножем пограбували перехожого
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Розсилка
Вночі зловмисники під погрозою ножа забрали у потерпілого мобільний телефон, гроші та каблучку
Столичні правоохоронці затримали чоловіка та жінку за розбійний напад на вулиці міста. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
«Близько 01:00 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від таксиста про те, що до нього підійшов чоловік, на якого напали і пограбували на Русанівській Набережній перед мостом Патона. За викликом направили найближчий патрульний екіпаж, який детально опитав потерпілого», - йдеться в повідомленні.
Командир полку поліції особливого призначення №1 Руслан Цикалюк розповів: «30-річний місцевий мешканець сказав, що повертався додому, коли до нього підійшли двоє – чоловік та жінка, пригрозили ножем та забрали мобільний телефон і гроші. Також на їх вимогу чоловік віддав каблучку».
Працівники автопатруля запросили потерпілого до автомобіля, проїхали кілька кварталів - і у дворах відшукали нападників, яких впізнав киянин.
«Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. У зловмисників вилучили всі речові докази. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України», – додав начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.
Поліцейські перевіряються причетність затриманих до інших злочинів.