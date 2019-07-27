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    У Києві затримали групу осіб з майже мільйоном підроблених євро (фото)

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    Під час обшуку&nbsp;правоохоронці виявили та вилучили майже 2 тисячі купюр з ознаками підроблення&nbsp; - У Києві затримали групу осіб з майже мільйоном підроблених євро (фото)
    Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили майже 2 тисячі купюр з ознаками підроблення 
    Фото: Прокуратура Києва

    Зловмисники збували підроблену іноземну валюту

    Столичними правоохоронцями затримано групу осіб, які підозрюються у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти на території Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратура.

    Під час досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки.

    «У ході проведення другого етапу спецоперації зловмисників було затримано та проведено обшук у приміщенні, де збували підроблену іноземну валюту. У ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили майже 2 тисячі купюр з ознаками підроблення номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тисяч євро», - розповіли в прокуратурі.

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    У Києві затримали групу осіб з майже мільйоном підроблених євро (фото)
    У Києві затримали групу осіб з майже мільйоном підроблених євро (фото)
    У Києві затримали групу осіб з майже мільйоном підроблених євро (фото)

    У діях затриманих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, у зв’язку з чим їм повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.

    Крім того, до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

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