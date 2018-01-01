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    У Києві затримали іноземця, який продавав українок у сексуальне рабство

    Зловмисник переконував дівчат, що вони будуть працювати офіціантками у ресторанах та нічних клубах
    Співробітники прокуратури та Нацполіції під час спроби відправити трьох українських дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації затримали 24-річного громадянина Республіки Азербайджан. Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва. «Вказаний іноземець знайомився з дівчатами привабливої зовнішності, які опинилися у скрутному
    • Сьогодні, 04:49
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    Затриманий&nbsp;24-річний громадянин Азербайджану
    Затриманий 24-річний громадянин Азербайджану

    Зловмисник переконував дівчат, що вони будуть працювати офіціантками у ресторанах та нічних клубах

    Співробітники прокуратури та Нацполіції під час спроби відправити трьох українських дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації затримали 24-річного громадянина Республіки Азербайджан.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

    «Вказаний іноземець знайомився з дівчатами привабливої зовнішності, які опинилися у скрутному матеріальному становищі або з інших обставин перебували в уразливому стані, та пропонував їм роботу за кордоном», - йдеться у повідомленні.

    У прокуратурі додають, що зловмисник переконував дівчат, що вони будуть працювати офіціантками у ресторанах та нічних клубах, а також у сфері консумації, отримуючи високу заробітну плату та офіційне працевлаштування. У дійсності, після оформлення необхідних документів та переправлення до Туреччини, молоді жінки потрапляли у сексуальне рабство, а зловмисник отримував грошову винагороду за кожну дівчину від 1 до 2 тис. доларів.

    Наразі затриманому готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, та клопотання про обрання запобіжного заходу.

    Слідчі встановлюють коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також інших можливих постраждалих.

    До слова, правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про розбійний напад на магазин у Києві, який скоїли неповнолітні син народного депутата Ігоря Попова Богдан та його друг Владислав Чубан

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