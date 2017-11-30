Справа про розбійний напад: сину нардепа Попова загрожує 12 років тюрми

Обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про розбійний напад на магазин у Києві, який скоїли неповнолітні син народного депутата Ігоря Попова Богдан та його друг Владислав Чубан. Про це повідомила прес-служба поліції Києва. «Погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, зловмисники забрали із каси 2500 гривень. Одного із



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Богдан Попов, підозрюваний у розбійному нападі

Обвинувальний акт перебуває на розгляді в суді

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про розбійний напад на магазин у Києві, який скоїли неповнолітні син народного депутата Ігоря Попова Богдан та його друг Владислав Чубан. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

«Погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, зловмисники забрали із каси 2500 гривень. Одного із фігурантів на місці злочину впіймали небайдужі чоловіки, а іншого – через кілька хвилин затримали поліцейські», - нагадали у поліції.

Слідчим відділом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду. До призначення судом міри покарання зловмисники перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

Як повідомлялося, 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що син нардепа Попова підозрюється у ще п’яти пограбуваннях за місяць.

29 листопада суд відправив сина Попова під домашній арешт. Того ж дня суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 15-річному Владиславу Чубану.