У Києві затримали молодика за підозрою у розпусних діях до 11-річного хлопчика



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Суд заарештував чоловіка на два місяці

Чоловік заманив дитину до підсобного приміщення ТРЦ, де вчинив відносно хлопчика розпусні дії

У столиці прокуратурою повідомлено про підозру 28-річному чоловіку, який в одному з розважальних торгових центрів столиці вчинив розпусні дії відносно 11-річного хлопця. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Зловмисник, під приводом оплати послуг малолітньої дитини щодо роздачі листівок, заманив останнього до підсобного приміщення, де вчинив відносно дитини розпусні дії, задовольняючи при цьому свої статеві пристрасті.

У п’ятницю, 12 липня, після того, як хлопець розповів батькам про те, що трапилось, працівниками поліції шляхом проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій зловмисника було затримано.

За результатом слідства чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.156 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У вчиненому молодик зізнався.

13 липня за клопотанням Київської місцевої прокуратури №2 відносно підозрюваного Дарницьким районним судом Києва застосовано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без визначення застави.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект номер 6449, розроблений представниками Радикальної партії, за основу і в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 247 народних депутатів. Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.