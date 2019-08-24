У Києві затримали наркодилерів, які постачали амфетамін військовим



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Двох наркодилерів затримали у Києві під час передачі двох кілограмів амфетаміну Фото: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

В ході слідчих дій ліквідовано нарколабораторію, за допомогою якої виготовлялися психотропи

Військова прокуратура Київського гарнізону ліквідувала нарколабораторію та затримала постачальників амфетаміну військовим.

Про це 24 серпня повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що двох наркодилерів затримали у Києві під час передачі двох кілограмів амфетаміну для реалізації в тому числі військовослужбовцям.

«Ринкова» вартість зазначеної кількості амфетаміну складає близько 800 тисяч гривень», - повідомили в прокуратурі.

В ході слідчих дій також ліквідовано нарколабораторію, за допомогою якої виготовлялися психотропи.

Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Обох судом взято під варту на два місяці з альтернативою внесення 1 152 600 гривень застави.

«Виявлено постачальників зілля в рамках кримінального провадження щодо неодноразового збуту військовослужбовцями 169 Навчального центру «Десна» амфетаміну в особливо великих розмірах на території Києва упродовж липня-вересня 2018 року. Наприкінці грудня минулого року обвинувальні акти стосовно військових, які розповсюджували психотропи, були скеровані до суду для розгляду по суті. Кримінальну справу стосовно організаторів цього злочину виділено в окреме провадження, в рамках якого і відбулось затримання наркоторговців», - уточнили в прокуратурі.

Нагадаємо, 18 серпня на Київщині солдат-контрактник, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, вчинив стрілянину, в результаті якої загинув чоловік.