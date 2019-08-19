На Київщині військовий-контрактник під «кайфом» застрелив чоловіка



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22-річний старший солдат здійснив чотири постріли з кустарно виготовленої зброї Фото: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

На момент скоєння злочину військовий перебував у стані наркотичного сп’яніння під дією амфетаміну

На Київщині солдат-контрактник, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, вчинив стрілянину, в результаті якої загинув чоловік.

Про це 19 серпня повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що 18 серпня в кімнаті гуртожитку в с. Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець військової служби за контрактом вчинив стрілянину. 22-річний старший солдат здійснив чотири постріли з кустарно виготовленої зброї в бік цивільного громадянина.

«Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий - в праву ногу. Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер в реанімації Броварської центральної районної лікарні», - заявили в прокуратурі.

Нападник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Протоколом медичного огляду підтверджено, що на момент скоєння злочину військовий перебував у стані наркотичного сп’яніння під дією амфетаміну, повідомили в прокуратурі.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється Броварським відділом поліції ГУ НП у Київській області, процесуальне керівництво - військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

До слова, 18 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії загинув один військовослужбовець та троє отримали поранення середньої та легкої важкості. Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.