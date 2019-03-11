  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві затримано іноземця за розбійний напад на студента

    • Розсилка
    У Києві затримано іноземця за розбійний напад на студента

    Зловмисник побив хлопця та відібрав в нього мобільний телефон

    До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на вулиці Архітектора Ніколаєва на 22-річного студента. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, потерпілий відпочивав у сквері з дівчиною. До них підійшов невідомий і почав чіплятися, а потім побив і відібрав ґаджет.

    «Після нападу зловмисник втік, але потерпілий встиг запам’ятати прикмети. Під час відпрацювання інформації ми затримали чоловіка, схожого за описом, якого впізнав студент. Затриманим виявився 24-річний іноземець, який приїхав до столиці на заробітки», - повідомив правоохоронець.

    Слідчим Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 10 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 194 повідомлення про скоєння злочинів. З них три грабежі, 5 хуліганств і 126 крадіжок..

    Читайте також
    Київ кримінал іноземці напад пограбування поліція кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ