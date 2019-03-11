У Києві затримано іноземця за розбійний напад на студента



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Зловмисник побив хлопця та відібрав в нього мобільний телефон

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на вулиці Архітектора Ніколаєва на 22-річного студента. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, потерпілий відпочивав у сквері з дівчиною. До них підійшов невідомий і почав чіплятися, а потім побив і відібрав ґаджет.

«Після нападу зловмисник втік, але потерпілий встиг запам’ятати прикмети. Під час відпрацювання інформації ми затримали чоловіка, схожого за описом, якого впізнав студент. Затриманим виявився 24-річний іноземець, який приїхав до столиці на заробітки», - повідомив правоохоронець.

Слідчим Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, за минулу добу, 10 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 194 повідомлення про скоєння злочинів. З них три грабежі, 5 хуліганств і 126 крадіжок..