Кримінальна статистика: у неділю у Києві сталося менше 200 злочинів



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За добу скоєно 126 крадіжок

За минулу добу, 10 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 194 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

незаконні заволодіння автотранспортом - 2;

грабежі – 3;

хуліганства — 5;

крадіжки — 126.

У поліції повідомили, що у 40 випадках підозрювані особи встановлені.

Для прикладу, 5 березня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 300 повідомлень про скоєння злочинів. Того ж дня у Києві сталося вбивство головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова