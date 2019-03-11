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    Кримінальна статистика: у неділю у Києві сталося менше 200 злочинів

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    Кримінальна статистика: у неділю у Києві сталося менше 200 злочинів

    За добу скоєно 126 крадіжок

    За минулу добу, 10 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 194 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень:

    • незаконні заволодіння автотранспортом - 2;
    • грабежі – 3;
    • хуліганства — 5;
    • крадіжки — 126.

    У поліції повідомили, що у 40 випадках підозрювані особи встановлені.

    Для прикладу, 5 березня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 300 повідомлень про скоєння злочинів. Того ж дня у Києві сталося вбивство головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова 

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