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    У Києві завтра відкриють для транспорту Борщагівський шляхопровід

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    Нині тривають останні підготовчі роботи до запуску руху - У Києві завтра відкриють для транспорту Борщагівський шляхопровід
    Нині тривають останні підготовчі роботи до запуску руху

    Для руху у напрямку центру відкриють одну смугу, а з центру – дві смуги

    У Києві 21 вересня відкриють для транспорту Борщагівський шляхопровід.

    Про це повідомили у пресслужбі «Київавтодору».

    Зазначається, що для руху у напрямку центру відкриють одну смугу, а з центру – дві смуги.

    «Нині тривають останні підготовчі роботи до запуску руху. Упродовж тижня буде демонтовано дві тимчасові трамвайні переїзди і з’єднано трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що поза його межами», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, до 1 жовтня відновлять рух швидкісного трамвая.

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