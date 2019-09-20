У Києві завтра відкриють для транспорту Борщагівський шляхопровід



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Нині тривають останні підготовчі роботи до запуску руху

Для руху у напрямку центру відкриють одну смугу, а з центру – дві смуги

У Києві 21 вересня відкриють для транспорту Борщагівський шляхопровід.

Про це повідомили у пресслужбі «Київавтодору».

Зазначається, що для руху у напрямку центру відкриють одну смугу, а з центру – дві смуги.

«Нині тривають останні підготовчі роботи до запуску руху. Упродовж тижня буде демонтовано дві тимчасові трамвайні переїзди і з’єднано трамвайне полотно на шляхопроводі з тим, що поза його межами», - йдеться у повідомленні.

Крім того, до 1 жовтня відновлять рух швидкісного трамвая.