  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві згоріла двоповерхова баржа (фото)

    • Розсилка
    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 60 кв. м дерев&rsquo;яних конструкцій, пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення - У Києві згоріла двоповерхова баржа (фото)
    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 60 кв. м дерев’яних конструкцій, пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення
    Фото: ДСНС

    Баржа була пришвартована неподалік від вул. Баренбойма

    У четвер, 28 березня,  о 16:55 до столичної Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу неподалік від вул. Баренбойма, 10, що у Голосіївському районі столиці.

    По прибуттю вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в пришвартованій 2-поверховій баржі, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 17:28 займання на площі 60 кв. м було локалізовано, а о 18:04-ліквідовано.

    Читайте також

    Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 60 кв. м дерев’яних конструкцій, пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення, утеплювач, закопчено стелю та стіни баржі.

    На місце пожежі виїжджало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина займання встановлюється.

    Нагадаємо, 29 березня сталася пожежа у квартирі16-поверхового житлового будинку на вул. Автозаводській, 61, що в Оболонському районі столиці. Під час пожежі загинули чоловік та жінка.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ