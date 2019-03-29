У Києві згоріла двоповерхова баржа (фото)



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Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 60 кв. м дерев’яних конструкцій, пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення Фото: ДСНС

Баржа була пришвартована неподалік від вул. Баренбойма

У четвер, 28 березня, о 16:55 до столичної Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу неподалік від вул. Баренбойма, 10, що у Голосіївському районі столиці.

По прибуттю вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла в пришвартованій 2-поверховій баржі, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

О 17:28 займання на площі 60 кв. м було локалізовано, а о 18:04-ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 60 кв. м дерев’яних конструкцій, пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення, утеплювач, закопчено стелю та стіни баржі.

На місце пожежі виїжджало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, 29 березня сталася пожежа у квартирі16-поверхового житлового будинку на вул. Автозаводській, 61, що в Оболонському районі столиці. Під час пожежі загинули чоловік та жінка.