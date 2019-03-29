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    Новини

    Пожежа на Оболоні забрала життя двох людей (фото, відео)

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    Пожежа у будинку на&nbsp;вул. Автозаводській, 61 - Пожежа на Оболоні забрала життя двох людей (фото, відео)
    Пожежа у будинку на вул. Автозаводській, 61
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у квартирі багатоповерхівки

    Сьогодні, 29 березня, о 8:18 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних квартир на 4-му поверсі 16-поверхового житлового будинку на вул. Автозаводській, 61, що в Оболонському районі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить двохкімнатна квартира. Як виявилось, займання сталося в одній із кімнат.

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    «Під час розвідки при вході в квартиру було виявлено потерпілу 1941 року народження, яка знаходилась без свідомості. Також, на кухні було виявлено тіло чоловіка 1942 року народження. Жінку передали працівникам медичної служби, проте, потерпіла померла в автомобілі швидкої медичної допомоги», - інформують у ДСНС.

    Вже о 8:38 пожежа була локалізована, а о 8:40 – ліквідована.

    Внаслідок займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

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    Пожежа на Оболоні забрала життя двох людей (фото, відео)
    Пожежа на Оболоні забрала життя двох людей (фото, відео)
    Пожежа на Оболоні забрала життя двох людей (фото, відео)
    Пожежа на Оболоні забрала життя двох людей (фото, відео)
    Пожежа на Оболоні забрала життя двох людей (фото, відео)

    Для ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 29 березня на вулиці Олени Пчілки, 5 в Києві сталася пожежа. На території будівництва житлового комплексу загорівся будівельний вагончик.

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