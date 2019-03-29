Пожежа на Оболоні забрала життя двох людей (фото, відео)



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Пожежа у будинку на вул. Автозаводській, 61 Фото: ДСНС

Пожежа сталася у квартирі багатоповерхівки

Сьогодні, 29 березня, о 8:18 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних квартир на 4-му поверсі 16-поверхового житлового будинку на вул. Автозаводській, 61, що в Оболонському районі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить двохкімнатна квартира. Як виявилось, займання сталося в одній із кімнат.

«Під час розвідки при вході в квартиру було виявлено потерпілу 1941 року народження, яка знаходилась без свідомості. Також, на кухні було виявлено тіло чоловіка 1942 року народження. Жінку передали працівникам медичної служби, проте, потерпіла померла в автомобілі швидкої медичної допомоги», - інформують у ДСНС.

Вже о 8:38 пожежа була локалізована, а о 8:40 – ліквідована.

Внаслідок займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

Для ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 29 березня на вулиці Олени Пчілки, 5 в Києві сталася пожежа. На території будівництва житлового комплексу загорівся будівельний вагончик.