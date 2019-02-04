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    Новини

    У Києві згорів автомобіль з трейлером

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    Вогнеборці за годину ліквідували пожежу - У Києві згорів автомобіль з трейлером
    Вогнеборці за годину ліквідували пожежу
    Фото: Інформатор

    Власник автомобіля стверджує, що це був навмисний підпал

    У неділю, 3 січня, в Києві за адресою Набережно-Печерська дорога, 8 сталася пожежа. Горів легковий автомобіль і причіп-вагончик.

    Виклик на лінію 101 надійшов близько 22:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, на території човнової станції загорілася машина Renault, а також причіп-трейлер. До місця прибули пожежники і приступили до ліквідації загоряння. На жаль, автомобіль вигорів вщент.

    Вже о 22:57 пожежу вдалося локалізувати, а до 23:10 повністю ліквідувати.

    Що стало причиною пожежі - встановить слідство. Власник автомобіля стверджує, що це був навмисний підпал.

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    У Києві згорів автомобіль з трейлером
    У Києві згорів автомобіль з трейлером
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих.

    На місці працювали дві одиниці пожежної техніки, а також чергували патрульні і «швидка». Деталі події встановлюються.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники поліція
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