У Києві згорів автомобіль з трейлером



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Вогнеборці за годину ліквідували пожежу Фото: Інформатор

Власник автомобіля стверджує, що це був навмисний підпал

У неділю, 3 січня, в Києві за адресою Набережно-Печерська дорога, 8 сталася пожежа. Горів легковий автомобіль і причіп-вагончик.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 22:40. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, на території човнової станції загорілася машина Renault, а також причіп-трейлер. До місця прибули пожежники і приступили до ліквідації загоряння. На жаль, автомобіль вигорів вщент.

Вже о 22:57 пожежу вдалося локалізувати, а до 23:10 повністю ліквідувати.

Що стало причиною пожежі - встановить слідство. Власник автомобіля стверджує, що це був навмисний підпал.

Обійшлося без постраждалих.

На місці працювали дві одиниці пожежної техніки, а також чергували патрульні і «швидка». Деталі події встановлюються.