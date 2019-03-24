У Києві знайшли мертвою жінку після сварки з чоловіком через гральні автомати



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Фото: Інформатор

У Києві чоловік зарізав дружину, бо та не давала йому грати на автоматах – ЗМІ

У неділю, 24 березня, в Голосіївському районі Києва стався смертельний інцидент. Попередньо, чоловік посварився з дружиною через його пристрасті до ігрових автоматів і під час конфлікту штрикнув кохану ножем. Про це пише «Інформатор».

Це сталося на вулиці Лятошинського, 14 поруч з ринком «Теремки-2» близько 1:30. Від ножового поранення жінка 1978 року народження раптово померла.

За попередньою інформацією, вбивство скоїв раніше судимий 52-річний чоловік, який був чоловіком загиблої. Також він проходив реабілітацію наркологічному центрі. Але за його словами, зарізав дружину не він, а незнайомий «фраерок», а йому лише залишалося спостерігати, як кохана гине у нього на руках. Правоохоронці знайшли поруч з місцем інциденту закривавлений ніж, а передбачуваний зловмисник при допиті плутався у фактах і ще до того, як співробітники поліції виявили знаряддя вбивства, стверджував, що ніякого ножа не бачив і нічого не знає.

Виявилося, що пара прожила разом 24 роки, у них є двоє спільних дітей: 16-річний хлопець і 21-річна дівчина. Жінка чекала чоловіка, коли він перебував у в'язниці, але за його словами, у них часто траплялися конфлікти через її «пригоди наліво». Жили вони в будинку поруч з місцем події.

Чоловік розповів правоохоронцям, що вночі з 23 на 24 березня пішов у заклад з гральними автоматами, дружина в цей момент перебувала в їхній квартирі. Але через якийсь час роздратована жінка прийшла в заклад і почала з'ясовувати стосунки з чоловіком. Після того, як вона висловила своє невдоволення, вийшла на вулицю і попрямувала в бік будинку. Чоловік нібито пішов за нею і, повернувши за поворот, побачив поруч з коханою невідомого, який помітивши чоловіка, втік. А жінка впала на землю і померла.

Правоохоронців і «швидку» викликали перехожі. Але прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати факт смерті. Чоловіка загиблої затримали і повідомили йому про підозру у вбивстві. Чоловік вів себе дуже спокійно, аргументувавши це тим, що він не плакав навіть на похоронах власної матері і всі емоції тримає в собі. Єдине, про що він просив, не повідомляти про те, що трапилося синові, адже хлопчик цього просто не переживе. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група і медики. Всі деталі інциденту буде встановлювати слідство.