У Києві зник знаменитий двоповерховий автобус: у мерії розказали, куди він подівся

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Через тиждень автобус буде знову на своєму місці.

У Києві прибрали двоповерховий автобус, який був розміщений на вулиці архітектора Городецького, навпроти кінотеатру Україна з початку 2000-х років. Про це сповістив керівник апарату Голосіївської РДА столиці Тимур Ткаченко.

За його словами, автобус був придбаний і встановлений закладом Warsteiner Pub більше 15 років тому. Спочатку з нього повинен був вийти пивний бар, але пізніше від цієї ідеї відмовилися.

«Мало, хто знає, але інтер'єр автобуса був переобладнаний під касу, де продавали квитки на найрізноманітніші вистави і концерти в столиці. Автобус був з раритетних автомобілів (Routemaster Bus - комплектація 1965 року)», - написав він у telegra.ph.

На своїй сторінці у Facebook Ткаченко уточнив, що не володіє інформацією про долю автобуса. А от начальник Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Антон Тараненко заявив, що автобус на реконструкції. Посадовець написав у Facebook, що через тиждень автобус буде знову на своєму місці.