У Києві зникла дівчина, яка розслідувала загибель своєї сестри

Ірина Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.

У Києві зникла юристка Ірина Ноздровська, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП. Про це повідомив Андрій Хілько, який займається її пошуками. На його думку, зникнення пов’язане із тим, що Ноздровська «запроторила до в'язниці на вісім років вбивцю». Він зазначив, що Ноздровська раніше



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Зникла Ірина Ноздровська

Ірина Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.

У Києві зникла юристка Ірина Ноздровська, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП.

Про це повідомив Андрій Хілько, який займається її пошуками.

На його думку, зникнення пов’язане із тим, що Ноздровська «запроторила до в'язниці на вісім років вбивцю».

Він зазначив, що Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.

Журналіст Володимир Тимофійчук додає, що Ірина востаннє виходила на зв'язок у п'ятницю, 29 грудня, о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

27 грудня, захист винуватця ДТП Дмитра Россошанського в Апеляційному суді Київської області майже добився його звільнення з-під варти за амністією. Однак суд ухвалив відправити справу до суду першої інстанції і продовжив йому арешт на 60 діб. Про це Ноздровська писала у Facebook.

«Як виявилось, вбивці, які мають цирози, гепатити, енцефалопатії та купу інших прєлєстєй, спокійно можуть скористатись Законом «Про амністію», вийти на волю та впевнено продовжувати свою кримінальну кар’єру. Втім, завдяки громадськості, яка довгі роки контролювала цю справу і постійно тримала руку на пульсі, цього таки не сталось!», - зазначила вона.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану Сапатінскую. Дядько винуватця ДТП на той момент був главою Вишгородського районного суду.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ірина Ноздровська особисто вела справу своєї сестри в суді.

Джерело: Громадське