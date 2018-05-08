У Києві знімають завершальні сцени українського фільму-фентезі (фото, відео)

Прокат фільму «Тільки диво» запланований в Україні, США, Канаді та низці європейських країн

Одну із завершальних сцен українського фільму-фентезі «Тільки диво» знімають у столиці. Це історія юнака Северина, який, ризикуючи власним життям, рятує батька. Хлопцю доведеться боротися з фантастичними тваринами та поганими хлопцями і здобути перемогу та серце коханої Софії. На майданчику у Києві знімають епізод з кораблетрощею,



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Фото: 44.ua Зйомки фільму «Тільки диво»

Прокат фільму «Тільки диво» запланований в Україні, США, Канаді та низці європейських країн

Одну із завершальних сцен українського фільму-фентезі «Тільки диво» знімають у столиці.

Це історія юнака Северина, який, ризикуючи власним життям, рятує батька. Хлопцю доведеться боротися з фантастичними тваринами та поганими хлопцями і здобути перемогу та серце коханої Софії.

На майданчику у Києві знімають епізод з кораблетрощею, повідомляє «5 канал».

Аби відтворити сцену, побудували стилізоване під XVII сторіччя парусне судно заввишки у 10 метрів. Сцена кораблетрощі стане однією з ключових у картині, каже режисер.

«Тільки диво» знімають на замовлення Міністерства культури та Держкіно. Цей проект переміг у конкурсному відборі.

Зйомки розпочалися у грудні 2017. Планується, що глядач зможе побачити фільм вже цього року. Прокат фільму «Тільки диво» запланований в Україні, США, Канаді та низці європейських країн.

«Ми наприкінці нашого знімального періоду. Зняли вже 90% фільму. У нас залишилось п'ять знімальних днів із 60. Зараз ми знімаємо спецефекти. Світова прем'єра буде в Україні, паралельний реліз – в Америці, і ми намагаємося зараз просуватися на європейський ринок. Ми над цим працюємо. Дуже сподіваємося, що європейський глядач побачить українське справжнє добре красиве кіно, на рівні європейського», – зазначила режисер-постановник фільму Олена Каретник.