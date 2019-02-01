  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві знову зросли тарифи на воду

    • Розсилка
    У Києві знову зросли тарифи на воду

    Тарифи становитимуть понад 20 грн

    З 1 лютого 2019 року у Києві підвищуються тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення. Про це повідомив «Київводоканал».

    Компанія інформує споживачів, що на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яке проводилося у формі відкритого слухання 25 січня 2019 року, встановила для ПрАТ «АК «Київводоканал» наступні тарифи з 01.02.2019:

    тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 20,376 грн (у т. ч. ПДВ 3,396 грн) за 1 куб. м, з них:

    • 10,812 грн (у т. ч. ПДВ 1,802 грн) за 1 куб. м водопостачання;
    • 9,564 грн (у т. ч. ПДВ 1,594 грн) за 1 куб. м водовідведення;

    тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)  у розмірі 21,756 грн (у т. ч. ПДВ 3,626 грн), з них:

    • 11,544 грн (у т. ч. ПДВ 1,924 грн) за 1 куб. м водопостачання;
    • 10,212 грн (у т. ч. ПДВ 1,702 грн) за 1 куб. м водовідведення.
    Нагадаємо, що з січня 2019 року у Києві діють нові тарифи на централізоване постачання гарячої води та централізоване опалення.
    Читайте також
    Київ НКРЕКП тарифи вода Київводоканал водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ