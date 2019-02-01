У Києві знову зросли тарифи на воду



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Тарифи становитимуть понад 20 грн

З 1 лютого 2019 року у Києві підвищуються тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення. Про це повідомив «Київводоканал».

Компанія інформує споживачів, що на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яке проводилося у формі відкритого слухання 25 січня 2019 року, встановила для ПрАТ «АК «Київводоканал» наступні тарифи з 01.02.2019:

тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва у розмірі 20,376 грн (у т. ч. ПДВ 3,396 грн) за 1 куб. м, з них:

10,812 грн (у т. ч. ПДВ 1,802 грн) за 1 куб. м водопостачання;

грн (у т. ч. ПДВ 1,802 грн) за 1 куб. м водопостачання; 9,564 грн (у т. ч. ПДВ 1,594 грн) за 1 куб. м водовідведення;

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 21,756 грн (у т. ч. ПДВ 3,626 грн), з них: