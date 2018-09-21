  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля метро «Чернігівська» горів трамвай

    • Розсилка
    Загоряння ліквідувала водій трамвая - Біля метро «Чернігівська» горів трамвай
    Фото: Київ оперативний
    Загоряння ліквідувала водій трамвая

    Пожежу у трамваї вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників

    У п’ятницю, 21 вересня, на вулиці Гната Хоткевича у Деснянському районі Києва горів трамвай.

    Загоряння сталося близько 15:30 поблизу станції метро «Чернігівська».

    Пожежу вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «…На станції метро Чернігівській сталося загоряння в трамваї. Ліквідовано до приїзду пожежних рятувальників», - йдеться в повідомленні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Біля метро «Чернігівська» горів трамвай
    Біля метро «Чернігівська» горів трамвай

    Як повідомлялося, 20 вересня на вул. Костянтинівській, 46 у Подільському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої було заблоковано рух трамваїв.

    15 вересня в Одесі на ходу загорівся трамвай.

    Читайте також
    пожежа Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ