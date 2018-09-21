Біля метро «Чернігівська» горів трамвай
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Фото: Київ оперативний
Загоряння ліквідувала водій трамвая
Пожежу у трамваї вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників
У п’ятницю, 21 вересня, на вулиці Гната Хоткевича у Деснянському районі Києва горів трамвай.
Загоряння сталося близько 15:30 поблизу станції метро «Чернігівська».
Пожежу вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників. Про це повідомляє «Київ оперативний».
«…На станції метро Чернігівській сталося загоряння в трамваї. Ліквідовано до приїзду пожежних рятувальників», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 20 вересня на вул. Костянтинівській, 46 у Подільському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої було заблоковано рух трамваїв.
15 вересня в Одесі на ходу загорівся трамвай.