Біля метро «Чернігівська» горів трамвай



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Фото: Київ оперативний Загоряння ліквідувала водій трамвая

Пожежу у трамваї вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників

У п’ятницю, 21 вересня, на вулиці Гната Хоткевича у Деснянському районі Києва горів трамвай.

Загоряння сталося близько 15:30 поблизу станції метро «Чернігівська».

Пожежу вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«…На станції метро Чернігівській сталося загоряння в трамваї. Ліквідовано до приїзду пожежних рятувальників», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 20 вересня на вул. Костянтинівській, 46 у Подільському районі Києва сталася ДТП, в результаті якої було заблоковано рух трамваїв.

15 вересня в Одесі на ходу загорівся трамвай.