  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві з’явилися «кошики добра» для вживаного одягу

    • Розсилка
    У Києві з’явилися «кошики добра» для вживаного одягу

    У парку Позняки встановили «кошик добра»

    У Києві встановили два бокси, куди можна приносити непотрібні одяг чи взуття. Киян просять приносити чисті і цілі речі. Одяг планують забирати один-два рази на тиждень. (Якщо «гуманітарки» буде багато, то частіше), сказано у повідомленні Дарницької районної в місті Києві держадміністрації.

    Речі передаватимуть в дитячі будинки та будинки для людей похилого віку.

    Вбрання, що буде в поганому стані, здаватимуть на утилізацію, а на виручені кошти купуватимуть засоби гігієни. Якщо ж траплятимуться цінні плаття чи кофтинки, то їх виставлятимуть на аукціон, а натомість придбають нові бокси.

    Наразі такі «кошики добра» є на Борщагівці та Дарниці.

    До слова, учасники спільноти, схоже, зраділи, що у них в мікрорайоні з’явилося місце куди можна віднести непотрібні речі і звільнити шафи, відзначили в адміністрації.

    Читайте також
    Київ речі аукціон благодійність
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ