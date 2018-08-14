У Києві з’явилися «кошики добра» для вживаного одягу



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У парку Позняки встановили «кошик добра»

У Києві встановили два бокси, куди можна приносити непотрібні одяг чи взуття. Киян просять приносити чисті і цілі речі. Одяг планують забирати один-два рази на тиждень. (Якщо «гуманітарки» буде багато, то частіше), сказано у повідомленні Дарницької районної в місті Києві держадміністрації.

Речі передаватимуть в дитячі будинки та будинки для людей похилого віку.

Вбрання, що буде в поганому стані, здаватимуть на утилізацію, а на виручені кошти купуватимуть засоби гігієни. Якщо ж траплятимуться цінні плаття чи кофтинки, то їх виставлятимуть на аукціон, а натомість придбають нові бокси.

Наразі такі «кошики добра» є на Борщагівці та Дарниці.

До слова, учасники спільноти, схоже, зраділи, що у них в мікрорайоні з’явилося місце куди можна віднести непотрібні речі і звільнити шафи, відзначили в адміністрації.