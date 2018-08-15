У Києві з’явився громадський велопрокат. Його протестував Кличко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коштуватиме прокат 30 грн за півгодини

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації та особисто протестував систему велопрокату «Bike sharing», яка почала працювати в столиці.

«Велосипед у місті - це мобільність, зручність та екологічність. Думаю, що чимало людей залюбки пересядуть на велосипеди, аби без заторів пересуватися містом. А головне – це корисно для здоров’я. Також за допомогою цього сервісу туристи зможуть швидко оглянути наше красиве місто», - цитує мера Києва його прес-служба.

Компанію Nextbike, з якою міська влада впроваджує пілотний проект велопрокату, було засновано у 2004 році в Лейпцигу. Вона оперує системами громадського прокату велосипедів більше ніж у 150 містах, в 25 країнах світу.

Кожен велосипед оснащений GPS, тож відомо, де він знаходяться, хто користувався ним востаннє і де його залишив. Щоб взяти велосипед в оренду, потрібно завантажити на телефон мобільний додаток Nextbike, далі - зареєструватися в ньому. І коли хочете проїхатися - підносите мобільний до QR-коду на велосипеді на пункті прокату, вибираєте абонемент і натискаєте на «Почати прокат».

Коштуватиме такий прокат 30 грн за півгодини. Місячний абонемент - 199 гривень. А можна буде придбати і абонемент на сезон – за 599 гривень.

Система велопрокату столиці спочатку буде розрахована на 33 вело станції. Їх розміщують у найбільш зручних місцях – біля станцій метрополітену «Лук’янівська», на Оболонському проспекті біля ст. м. «Почайна», «Золоті ворота», «Арсенальна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра», «Лівобережна», «Харківська», «Позняки», «Осокорки», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа» на Вехньому Валу біля Київського велотреку, на Софіївській площі, Майдані Незалежності, Михайлівській площі, Контрактовій, Поштовій, вул. Хрещатик (біля КМДА) та вул. Архітектора Городецького, в парку ім. Т. Шевченка, на Райдужному масиві, Русанівській набережній та інших.

Сьогодні в прокатному велопарку в столиці - 100 велосипедів, а до кінця наступного року його обіцяють збільшити до 2000 байків.

Паралельно із запуском пілотного проекту, міська влада проведе інвестиційний конкурс, на якому визначать оператора або операторів, які впроваджуватимуть у Києві систему bike sharing на 300 вело станцій. Проект - інвестиційний і місто коштів не витрачає.

Також під час презентації системи громадського велопрокату презентували і концепцію розвитку велоінфраструктури Києва до 2020 року. Вона, зокрема, передбачає облаштування 64 вулиць столиці таким чином, аби велосипедистам було комфортно ними пересуватися. Також у місті створять три магістральних веломаршрути, встановлять велопарковки біля комунальних закладів міста.