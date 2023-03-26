У Київській області лунатимуть вибухи – ОВА

Сапери проводитимуть планові роботи у Вишгородському районі регіону

Мешканці Київщини можуть чути вибухи через роботу саперів на Вишгородщині. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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«У Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів», – інформує ОВА.

У зв'язку з цим у деяких районах громади та столиці можуть бути чутні звуки вибухів.

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Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, що триває 396-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників.