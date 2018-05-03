  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У київському аеропорту вантажники в’їхали в борт італійського літака

    Виліт літака на Неаполь затримано більше, ніж на добу
    В аеропорту «Київ» імені Сікорського сталася надзвичайна подія. Працівники аеропорту на своєму транспорті-навантажувачі в'їхали в борт літака. Подія трапилася 2 травня вдень - літак EG276 з Києва на Неаполь компанії Ernest повинен був вилетіти о 13:50. Табло показує, що він відправляється в Італію 3 травня о 21:05. Про це повідомляє
    • Сьогодні, 10:40
    • Розсилка
    <p>Літак компанії Ernest відбуксирували</p>
    Фото: Олексій Голобуцький, Facebook

    Літак компанії Ernest відбуксирували

    Виліт літака на Неаполь затримано більше, ніж на добу

    В аеропорту «Київ» імені Сікорського сталася надзвичайна подія. Працівники аеропорту на своєму транспорті-навантажувачі в'їхали в борт літака.

    Подія трапилася 2 травня вдень - літак EG276 з Києва на Неаполь компанії Ernest повинен був вилетіти о 13:50. Табло показує, що він відправляється в Італію 3 травня о 21:05. Про це повідомляє Інформатор.

    18_02

    Свідки розповіли, що в літак в'їхали на спецтранспорті працівники аеропорту, які вантажили багаж. Галина Богданенко, прес-секретар аеропорту, підтвердила факт події. Причину затримки вона пояснила тим, що даний борт вилетів до Мілана для проходження огляду на авіабазі Ernest.

    «Оскільки літак вилетів самостійно, впевнена, що з ним все добре. Але це міжнародні стандарти - тому без цього не можна», - сказала вона.

    Також прес-секретар додала, що всім людям, які не вилетіли в Неаполь вчасно, надано житло, харчування і всю необхідну допомогу.

    Читайте також
    ДТП Київ Італія літак Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ