У київському аеропорту вантажники в’їхали в борт італійського літака

Виліт літака на Неаполь затримано більше, ніж на добу

В аеропорту «Київ» імені Сікорського сталася надзвичайна подія. Працівники аеропорту на своєму транспорті-навантажувачі в'їхали в борт літака. Подія трапилася 2 травня вдень - літак EG276 з Києва на Неаполь компанії Ernest повинен був вилетіти о 13:50. Табло показує, що він відправляється в Італію 3 травня о 21:05. Про це повідомляє



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Фото: Олексій Голобуцький, Facebook Літак компанії Ernest відбуксирували

Виліт літака на Неаполь затримано більше, ніж на добу

В аеропорту «Київ» імені Сікорського сталася надзвичайна подія. Працівники аеропорту на своєму транспорті-навантажувачі в'їхали в борт літака.

Подія трапилася 2 травня вдень - літак EG276 з Києва на Неаполь компанії Ernest повинен був вилетіти о 13:50. Табло показує, що він відправляється в Італію 3 травня о 21:05. Про це повідомляє Інформатор.

Свідки розповіли, що в літак в'їхали на спецтранспорті працівники аеропорту, які вантажили багаж. Галина Богданенко, прес-секретар аеропорту, підтвердила факт події. Причину затримки вона пояснила тим, що даний борт вилетів до Мілана для проходження огляду на авіабазі Ernest.

«Оскільки літак вилетів самостійно, впевнена, що з ним все добре. Але це міжнародні стандарти - тому без цього не можна», - сказала вона.

Також прес-секретар додала, що всім людям, які не вилетіли в Неаполь вчасно, надано житло, харчування і всю необхідну допомогу.